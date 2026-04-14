Выдающийся балетмейстер, народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной Аллее.

Как передает Report, церемония прощания с усопшим состоялась в мечети Тезе Пир.

На траурном мероприятии присутствовали представители Министерства культуры, деятели общественной и культурной сферы, а также коллеги балетмейстера по творческому цеху.

По завершении церемонии прощания тело было погребено на Второй Почётной Аллее.

Напомним, что М. Мамедов ушел из жизни 13 апреля на 97-м году жизни.