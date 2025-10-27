В Ереване планируют обсудить транзит азербайджанских и турецких грузов через Армению

В Ереване рассчитывают на диалог с Азербайджаном и Турцией по транзиту грузов через территорию Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал журналистам.

"Конкретного разговора с Турцией и Азербайджаном по транзиту их фур через Армению не было. Но мы рассчитываем, что этот разговор состоится", - сказал он.