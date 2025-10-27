Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Ереване планируют обсудить транзит азербайджанских и турецких грузов через Армению

В регионе

• 27 октября, 2025

• 17:23

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 17:23
    В Ереване планируют обсудить транзит азербайджанских и турецких грузов через Армению

    В Ереване рассчитывают на диалог с Азербайджаном и Турцией по транзиту грузов через территорию Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Арарат Мирзоян сказал журналистам.

    "Конкретного разговора с Турцией и Азербайджаном по транзиту их фур через Армению не было. Но мы рассчитываем, что этот разговор состоится", - сказал он.

    Azərbaycan və Türkiyə yüklərinin Ermənistan vasitəsilə tranziti müzakirə edilə bilər
    Yerevan hopes to discuss transit of Azerbaijani and Turkish cargo through Armenia

