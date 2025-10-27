Azərbaycan və Türkiyə yüklərinin Ermənistan vasitəsilə tranziti müzakirə edilə bilər
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 17:29
İrəvanda Azərbaycan və Türkiyə ilə yüklərin Ermənistan ərazisindən tranziti məsələsində dialoq qurmaq planlaşdırılır.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə bildirib.
"Türkiyə və Azərbaycana məxsus yük avtomobillərinin Ermənistandan keçməsi ilə bağlı konkret söhbət olmayıb. Lakin biz ümid edirik ki, bu məsələ həllini tapacaq", - o bildirib.
Son xəbərlər
18:02
Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşübDigər
17:59
Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirirXarici siyasət
17:57
Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
17:54
Foto
Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilibFərdi
17:43
Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"Futbol
17:43
Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıbSosial müdafiə
17:42
Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər varSosial müdafiə
17:41
Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"Energetika
17:35