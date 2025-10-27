İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Türkiyə yüklərinin Ermənistan vasitəsilə tranziti müzakirə edilə bilər

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:29
    Azərbaycan və Türkiyə yüklərinin Ermənistan vasitəsilə tranziti müzakirə edilə bilər

    İrəvanda Azərbaycan və Türkiyə ilə yüklərin Ermənistan ərazisindən tranziti məsələsində dialoq qurmaq planlaşdırılır.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə bildirib.

    "Türkiyə və Azərbaycana məxsus yük avtomobillərinin Ermənistandan keçməsi ilə bağlı konkret söhbət olmayıb. Lakin biz ümid edirik ki, bu məsələ həllini tapacaq", - o bildirib.

    Ermənistan Türkiyə Azərbaycan
    В Ереване планируют обсудить транзит азербайджанских и турецких грузов через Армению
    Yerevan hopes to discuss transit of Azerbaijani and Turkish cargo through Armenia

