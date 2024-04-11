В Ереване не определились насчет присутствия Пашиняна на инаугурации Путина

Решение о присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на инаугурации президента РФ Владимира Путина пока не принято.

Решение о присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна на инаугурации президента РФ Владимира Путина пока не принято.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Если будет решение об участии в инаугурации, то об этом общественности будет объявлено. На данный момент больше добавить нечего", - сказал Костанян.

Путин в ходе выборов 15-17 марта был официально переизбран президентом России, итоги выборов утвердил ЦИК. По закону инаугурация главы государства должна пройти 7 мая.