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В Ереване между полицией и участниками акции протеста произошла потасовка

В Ереване между полицией и участниками акции протеста произошла потасовка На фоне продолжающейся акции протеста против визита азербайджанских депутатов в Армению на центральных улицах Еревана вспыхнула потасовка между протестующими и полицией.
В регионе
22 февраля 2022 г. 14:52
В Ереване между полицией и участниками акции протеста произошла потасовка

На фоне продолжающейся акции протеста против визита азербайджанских депутатов в Армению на центральных улицах Еревана вспыхнула потасовка между протестующими и полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на News.am, сотрудники правоохранительных органов призвали протестующих не совершать провокаций.

Один из участников акции Мануэль Манукян заявил, что считает неприемлемым приезд азербайджанцев в Армению.

Напомним, в столице Армении началось заседание комитета Парламентской Ассамблеи "Евронест". Для участия в заседании в Ереван прибыли два азербайджанских депутата – члены азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Таир Миркишили и Солтан Мамедов.

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Версия на английском языке Brawl breaks out between protesters and police in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda polislə etirazçılar arasında əlbəyaxa dava düşüb

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