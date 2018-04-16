В Ереване между полицейскими и студентами произошло столкновение - ВИДЕО

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, между студентами, принимающими участие в акции, и полицейскими произошло столкновение.

Последние требуют, чтобы они не ограничивали право на перемещение граждан.

Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

Вечером 13 апреля лидер партии "Гражданский договор", депутат парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Участники акции перекрыли движение, которое парализовано уже третьи сутки.

Накануне Пашинян заявил о переходе к активным действиям, "блокировке" транспорта и здания парламента Армении.