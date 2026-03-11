В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула

В международный аэропорт "Звартноц" прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, с 15 июня - до 14 раз в неделю.