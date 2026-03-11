В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула
В регионе
- 11 марта, 2026
- 18:43
В международный аэропорт "Звартноц" прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, с 15 июня - до 14 раз в неделю.
Последние новости
19:14
Служба восстановления Агдамского, Физулинского и Ходжавендского районов выбирает аудитораФинансы
19:14
Фото
Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева побывали в Центре "Поддержка жизни"Внутренняя политика
19:12
Фото
Баку и Анкара обсудили в Нахчыване планирование совместных военных ученийАрмия
19:03
Фото
Баку и Братислава обсудили участие словацких банков в финансировании проектовВнешняя политика
19:01
Пашинян: Страны Южного Кавказа должны сами позаботиться о своей безопасностиВ регионе
18:59
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы 30 граждан Индонезии и КНР - ОБНОВЛЕНО-3Внутренняя политика
18:50
В оманском порту Салала из-за ударов повреждены нефтехранилищаДругие страны
18:43
В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из СтамбулаВ регионе
18:43