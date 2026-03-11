Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 18:43
    В Ереван прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула

    В международный аэропорт "Звартноц" прибыл первый рейс Turkish Airlines из Стамбула.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул будут выполняться ежедневно, а начиная с 14 мая частота полетов увеличится до 10 раз в неделю, с 15 июня - до 14 раз в неделю.

    İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib
