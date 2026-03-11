İrəvana İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib
Region
- 11 mart, 2026
- 18:56
"Zvartnots" beynəlxalq hava limanına İstanbuldan "Turkish Airlines"ın ilk reysi eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
İstanbul-İrəvan-İstanbul marşrutu üzrə reyslər hər gün həyata keçiriləcək, 14 maydan başlayaraq isə uçuşların tezliyi həftədə 10 dəfəyə qədər, 15 iyundan - həftədə 14 dəfəyə qədər artacaq.
Son xəbərlər
19:31
Foto
Bakı və Bratislava Slovakiya banklarının layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakını müzakirə edibXarici siyasət
19:27
Foto
Azərbaycan və ABŞ ortaq investisiya modelinin formalaşdırılmasını planlaşdırırBiznes
19:25
Video
Rəhim Həsənov mübahisəli hakim qərarlarını şərh edibFutbol
19:18
Foto
Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq müzakirə olunubMədəniyyət siyasəti
19:12
Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnibDigər ölkələr
19:11
Paşinyan: Cənubi Qafqaz ölkələri öz təhlükəsizliklərinin qeydinə özləri qalmalıdırRegion
19:10
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura start verilibKomanda
19:09
Foto
Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Yaşama Dəstək" Mərkəzində olublarDaxili siyasət
19:04
Foto