В Дагестане более 500 домов остаются под водой после сильных ливней

Спасатели продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка в Дагестане (РФ).

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС РФ.

Согласно информации, в пяти муниципалитетах остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог. В 16 пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребёнка.

В Чеченской Республике вода сошла. Подтопленных домов и участков нет. Идут восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 3,3 тыс. человек и свыше 700 единиц техники, включая авиацию МЧС России.

В последних числах марта и первых числах апреля аномально обильные осадки обрушились на ряд районов Дагестана, что спровоцировало сильнейшее наводнение и разрушение жилых построек. Согласно информации МЧС, жертвами стихии стали шесть человек. В общей сложности в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей. Была организована эвакуация 6 229 человек, среди которых 1 300 детей. На территории Дагестана и граничащей с ним Чечни объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.