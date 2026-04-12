    В Дагестане более 500 домов остаются под водой после сильных ливней

    В Дагестане более 500 домов остаются под водой после сильных ливней

    Спасатели продолжают ликвидацию последствий дождевого паводка в Дагестане (РФ).

    Как передает Report, об этом сообщили в МЧС РФ.

    Согласно информации, в пяти муниципалитетах остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автодорог. В 16 пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребёнка.

    В Чеченской Республике вода сошла. Подтопленных домов и участков нет. Идут восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба.

    Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 3,3 тыс. человек и свыше 700 единиц техники, включая авиацию МЧС России.

    В последних числах марта и первых числах апреля аномально обильные осадки обрушились на ряд районов Дагестана, что спровоцировало сильнейшее наводнение и разрушение жилых построек. Согласно информации МЧС, жертвами стихии стали шесть человек. В общей сложности в зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона жителей. Была организована эвакуация 6 229 человек, среди которых 1 300 детей. На территории Дагестана и граничащей с ним Чечни объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

    Dağıstanda güclü yağışlardan sonra 500-dən çox ev su altında qalıb
    More than 500 homes remain flooded in Dagestan after heavy rains

