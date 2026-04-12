Dağıstanda güclü yağışlardan sonra 500-dən çox ev su altında qalıb
- 12 aprel, 2026
- 09:28
Xilasedicilər Dağıstanda (Rusiya) güclü yağışın fəsadlarını aradan qaldırmağa davam edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Məlumata görə, beş bələdiyyədə 516 yaşayış binası, 556 həyətyanı sahə və 45 avtomobil yolu sahəsi su altında qalıb. 16 müvəqqəti yerləşdirmə məntəqəsinə 523 nəfər, o cümlədən 173 uşaq yerləşdirilib.
Çeçenistan Respublikasında yağış suları çəkilib. Su basmış evlər və ya sahələr yoxdur. Bərpa işləri aparılır və ziyanın qiymətləndirilməsi üzrə komissiyalar işləyir.
Pis hava şəraitinin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təyyarələri, ümumilikdə 3 300-dən çox insan və 700-dən çox texnika cəlb edilib.
Xatırladaq ki, martın sonu - aprelin əvvəllərində Dağıstanın bir neçə rayonunda güclü yağışlar yağıb və güclü daşqınlara və yaşayış evlərinin dağılmasına səbəb olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, fəlakət nəticəsində altı nəfər ölüb. Ümumilikdə, fövqəladə zonada 1,5 milyona qədər sakin qalıb. 1 300 uşaq da daxil olmaqla, ümumilikdə 6 229 nəfər təxliyə edilib. Dağıstan və qonşu Çeçenistanda federal fövqəladə vəziyyət elan edilib.