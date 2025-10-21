Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–Карс

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 13:34
    Армения и Турция в ближайшее время обсудят вопрос восстановления железной дороги Гюмри–Карс.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в ходе брифинга в Нацсобрании.

    "В ближайшее время состоится заседание межведомственных комиссий по восстановлению и возобновлению работы железной дороги Гюмри-Карс", - сказал он.

    Рубинян отметил, что подробности о месте проведения встречи будут объявлены дополнительно.

    Вице-спикер также сообщил, что продолжаются обсуждения по вопросу открытия границ.

    Армения Турция Гюмри-Карс переговоры Рубен Рубинян
    Лента новостей