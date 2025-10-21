Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–Карс
- 21 октября, 2025
- 13:34
Армения и Турция в ближайшее время обсудят вопрос восстановления железной дороги Гюмри–Карс.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в ходе брифинга в Нацсобрании.
"В ближайшее время состоится заседание межведомственных комиссий по восстановлению и возобновлению работы железной дороги Гюмри-Карс", - сказал он.
Рубинян отметил, что подробности о месте проведения встречи будут объявлены дополнительно.
Вице-спикер также сообщил, что продолжаются обсуждения по вопросу открытия границ.
