Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–Карс

Армения и Турция в ближайшее время обсудят вопрос восстановления железной дороги Гюмри–Карс.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в ходе брифинга в Нацсобрании.

"В ближайшее время состоится заседание межведомственных комиссий по восстановлению и возобновлению работы железной дороги Гюмри-Карс", - сказал он.

Рубинян отметил, что подробности о месте проведения встречи будут объявлены дополнительно.

Вице-спикер также сообщил, что продолжаются обсуждения по вопросу открытия границ.