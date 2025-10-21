Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcək
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 13:50
Yaxın vaxtlarda Ermənistan və Türkiyə idarələrarası komissiyaların Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası ilə bağlı iclası keçiriləcək.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan brifinqdə bildirib.
"Tezliklə idarələrarası komissiyaların Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası və yenidən işə başlamasına həsr olunmuş iclası keçiriləcək", - o qeyd edib.
R.Rubinyanın sözlərinə görə, görüşün keçiriləcəyi yerlə bağlı daha sonra ətraflı məlumat veriləcək.
Vitse-spiker həmçinin sərhədlərin açılması məsələsi ilə bağlı müzakirələrin davam etdiyini bildirib.
