В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

В Бишкеке стартовало заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ).

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

В "Ынтымак Ордо" прибыли президенты Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана - Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Их встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

После церемонии фотографирования началось заседание СКБ ОДКБ в узком формате.

"Сегодняшнее заседание подводит итоги председательства республики в ОДКБ", - объявил Жапаров перед началом мероприятия.