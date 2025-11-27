В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 11:28
В Бишкеке стартовало заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ).
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.
В "Ынтымак Ордо" прибыли президенты Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана - Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Их встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
После церемонии фотографирования началось заседание СКБ ОДКБ в узком формате.
"Сегодняшнее заседание подводит итоги председательства республики в ОДКБ", - объявил Жапаров перед началом мероприятия.
Последние новости
11:43
НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капиталФинансы
11:42
Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильностиБизнес
11:38
В Астаре изъято 62 кг наркотиковПроисшествия
11:36
В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллектореПроисшествия
11:31
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсыИнфраструктура
11:29
В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатовФинансы
11:28
Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с АзербайджаномВнешняя политика
11:28
В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти странВ регионе
11:25