Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 11:28
    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В Бишкеке стартовало заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СКБ ОДКБ).

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

    В "Ынтымак Ордо" прибыли президенты Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана - Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Их встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    После церемонии фотографирования началось заседание СКБ ОДКБ в узком формате.

    "Сегодняшнее заседание подводит итоги председательства республики в ОДКБ", - объявил Жапаров перед началом мероприятия.

    ОДКБ Кыргызстан саммит

    Последние новости

    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    11:25

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    Лента новостей