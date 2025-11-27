Bişkekdə KTMT-nin sammiti keçirilir
Region
- 27 noyabr, 2025
- 11:48
Bişkekdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının (KTMT KTŞ) iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-ləri məlumat yayıb.
Belarus, Qazaxıstan, Rusiya və Tacikistan prezidentləri Aleksandr Lukaşenko, Kasım-Jomart Tokayev, Vladimir Putin və Emoməli Rahmon "Intımak Ordo"ya gəliblər. Onları Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov qarşılayıb.
Fotoçəkiliş mərasimindən sonra KTMT KTŞ-nin məhdud formatda iclası başlayıb.
