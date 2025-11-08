Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 08 ноября, 2025
    • 17:50
    В Баку состоялась встреча лидеров Турции и Пакистана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели встречу в Баку.

    Как передает Report, публикацией о встрече поделилась Администрация президента Турции в социальной сети X.

    Отметим, что лидеры двух стран вместе с президентом Ильхамом Алиевым приняли участие в военном параде, проведенном в Баку 8 ноября по случаю пятой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olub
    Meeting between leaders of Türkiye and Pakistan held in Baku

    Лента новостей