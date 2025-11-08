Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olub
Region
- 08 noyabr, 2025
- 17:42
Bakıda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif arasında görüş olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Adminstarisiyası "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, hər iki ölkənin lideri Prezident İlham Əliyevlə birgə Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən Hərbi paradda iştirak ediblər.
