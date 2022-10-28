Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Бишкеке

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, который стартовал в Астане, планируется подписание более 10 документов.

Следующее заседание глав правительств СНГ пройдет 2 июня 2023 года в Бишкеке (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"По предложению Кыргызской Республики было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в Бишкеке 2 июня 2023 года", - сказал Лебедев.

10.09

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, который стартовал в Астане, планируется подписание более 10 документов.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

В ходе заседания обсудят и подпишут такие документы, как соглашение о свободной торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера; о концепции научно-технического и технологического сотрудничества и плане мероприятий по ее реализации; о концепции цифровой трансформации отраслей химического комплекса и плане первоочередных мероприятий по ее реализации; о межгосударственной радионавигационной программе на 2023–2026 годы и т.д.

09.29

В Астане в пятницу начинается очередное заседание Совета глав правительств СНГ.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

В нем примут участие премьер-министры: Казахстана - Алихан Смаилов, Азербайджана - Али Асадов, Беларуси - Роман Головченко, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель кабинета министров - руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Заседание Совета глав правительств станет 80-м с начала работы СНГ с 8 декабря 1991 года и вторым в 2022 году, когда в содружестве председательствует Казахстан.

Главы правительств обсудят широкий круг вопросов развития взаимодействия в рамках СНГ. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса.



Члены Совета глав правительств СНГ в Астане намерены утвердить Концепцию научно-технического и технологического сотрудничества, а также План мероприятий по ее реализации. Документы призваны способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в сфере инновационных исследований. Будут рассмотрены и вопросы формирования цифровой трансформации отраслей химического комплекса.



На заседании также предусматривается принятие Межгосударственной радионавигационной программы на 2023-2026 годы. Она нацелена на повышение безопасности движения транспорта, перевозок пассажиров и опасных грузов, сокращение времени прибытия бригад скорой и экстренной помощи, улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий для эффективной борьбы с преступностью и терроризмом.



Участники встречи планируют подписание Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера.



Будет рассмотрен и план совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Он рассчитан на 2022-2026 годы и включает комплекс мер в сферах сельского хозяйства, производства пищевой промышленности и экологической безопасности.