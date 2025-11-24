Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Астане стартовал Международный фестиваль искусств стран тюркского мира

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 09:38
    В Астане стартовал Международный фестиваль искусств стран тюркского мира

    В Астане (Казахстан) в понедельник начал работу двухдневный Международный фестиваль искусств "Әлем әуені" (Melody of the World).

    Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие организовано Акиматом Астаны совместно с Фондом тюркской культуры и наследия.

    Программа мероприятия на сегодня включает научный симпозиум "Root and Sound: традиция изготовления тюркских музыкальных инструментов и современные решения", на котором обсуждаются вопросы сохранения музыкального наследия, развитие ремесленных методов и внедрение современных акустических технологий.

    В симпозиуме участвуют известные музыковеды, исследователи и мастера из стран тюркского мира.

    Азербайджан на фестивале представлен доктором философии, заведующим лабораторией по реставрации и совершенствованию национальных музыкальных инструментов Бакинской музыкальной академии Мамедали Мамедовым, доктором философии в области искусства, членом Союза композиторов Азербайджана Иминой Амировой.

    Мероприятие также включает практические мастер-классы в новом Музее искусства, где участники смогут увидеть процесс изготовления музыкальных инструментов и принять участие в интерактивных сессиях.

    Фестиваль направлен на развитие научного и творческого обмена, укрепление культурных связей и популяризацию музыкального наследия тюркского мира.

    Казахстан тюркский мир фестиваль Melody of the World
    Фото
    Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb
    Фото
    Int'l Festival of Arts of Turkic World Countries opens in Astana

    Последние новости

    10:29
    Фото

    В результате взрыва в Баку госпитализированы  5 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Происшествия
    10:12

    Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

    Промышленность
    10:09

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    10:04

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    09:59
    Фото

    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    09:59

    Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покрова

    АПК
    09:58

    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    09:51
    Фото

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    09:50

    В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

    Другие страны
    Лента новостей