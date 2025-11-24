В Астане стартовал Международный фестиваль искусств стран тюркского мира

В Астане (Казахстан) в понедельник начал работу двухдневный Международный фестиваль искусств "Әлем әуені" (Melody of the World).

Как передает казахстанское бюро Report, мероприятие организовано Акиматом Астаны совместно с Фондом тюркской культуры и наследия.

Программа мероприятия на сегодня включает научный симпозиум "Root and Sound: традиция изготовления тюркских музыкальных инструментов и современные решения", на котором обсуждаются вопросы сохранения музыкального наследия, развитие ремесленных методов и внедрение современных акустических технологий.

В симпозиуме участвуют известные музыковеды, исследователи и мастера из стран тюркского мира.

Азербайджан на фестивале представлен доктором философии, заведующим лабораторией по реставрации и совершенствованию национальных музыкальных инструментов Бакинской музыкальной академии Мамедали Мамедовым, доктором философии в области искусства, членом Союза композиторов Азербайджана Иминой Амировой.

Мероприятие также включает практические мастер-классы в новом Музее искусства, где участники смогут увидеть процесс изготовления музыкальных инструментов и принять участие в интерактивных сессиях.

Фестиваль направлен на развитие научного и творческого обмена, укрепление культурных связей и популяризацию музыкального наследия тюркского мира.