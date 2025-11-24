Astanada Türk dünyası ölkələrinin Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    24 noyabr, 2025
    Astanada (Qazaxıstan) noyabrın 24-ü ikigünlük "Әлем әуені" ("Melody of the World") Beynəlxalq incəsənət festivalı başlayıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, tədbir Astana Akimatı və Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə birgə təşkil olunub.

    Tədbirin bugünkü proqramına "Root and Sound: türk musiqi alətlərinin hazırlanma ənənəsi və müasir həllər" adlı elmi simpozium daxildir. Burada musiqi irsinin qorunması, sənətkarlıq metodlarının inkişafı və müasir akustik texnologiyaların tətbiqi məsələləri müzakirə olunur.

    Simpoziumda Türk dünyası ölkələrindən tanınmış musiqişünaslar, tədqiqatçılar və ustalar iştirak edirlər.

    Azərbaycanı festivalda fəlsəfə doktoru, Bakı Musiqi Akademiyasının milli musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi laboratoriyasının rəhbəri Məmmədəli Məmmədov və incəsənət üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü İminə Əmirova təmsil edirlər.

    Tədbir, həmçinin yeni İncəsənət Muzeyində praktik ustad dərsləri keçirilməsini də əhatə edir. Burada iştirakçılar musiqi alətlərinin hazırlanma prosesini izləyə və interaktiv sessiyalarda iştirak edə biləcəklər.

    Festivalın məqsədi elmi və yaradıcı mübadiləni inkişaf etdirmək, mədəni əlaqələri gücləndirmək və türk dünyasının musiqi irsini populyarlaşdırmaqdır.

    В Астане стартовал Международный фестиваль искусств стран тюркского мира
    Int'l Festival of Arts of Turkic World Countries opens in Astana

