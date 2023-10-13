В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб

В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб

Четверо промышленных альпиниста сорвались с высоты на стройке одного из жилых комплексов в городе Астане. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.

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