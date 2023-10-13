О нас

В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб

В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб Четверо промышленных альпиниста сорвались с высоты на стройке одного из жилых комплексов в городе Астане. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.
В регионе
13 октября 2023 г. 09:44
В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб

Четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты на стройке одного из жилых комплексов в городе Астане. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в департаменте полиции города.

"По факту падения рабочих департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - указывается в сообщении.

Проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi