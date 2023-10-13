В Астане четверо рабочих сорвались с высоты на стройке, один из них погиб

Четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты на стройке одного из жилых комплексов в городе Астане. До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в департаменте полиции города.
"По факту падения рабочих департаментом полиции города Астаны начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - указывается в сообщении.
Проводится расследование.