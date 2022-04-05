В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Индии

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Индии Сердаром Бердымухамедовым и Рамом Натхом Ковиндом, прибывшим в страну с государственным визитом.

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Индии Сердаром Бердымухамедовым и Рамом Натхом Ковиндом, прибывшим в страну с государственным визитом.

Как передает Report, нынешняя встреча на высшем уровне призвана стать очередным действенным шагом на пути укрепления туркмено-индийских отношений. В данной связи примечательно, что это – первый в истории визит президента Индии в Туркменистан.

Утром высокий гость из отведенной ему резиденции в отеле Ýyldyz в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов, а затем – почетного конного эскорта проследовал к президентскому Дворцовому комплексу Oguzhan. Здесь, у центрального входа, своего индийского коллегу тепло встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По завершении церемонии официального фотографирования на фоне госфлагов двух стран президент Сердар Бердымухамедов и президент Рам Натх Ковинд прошли в зал Rowaç, где состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

В текущем году отмечается знаменательная дата – 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Индия. 20 апреля 1992 года была открыта новая веха в тысячелетней истории туркмено-индийских связей. И этот юбилей в жизни обеих стран является хорошим поводом для осмысления межгосударственного взаимодействия, насыщения его новыми содержательными характеристиками в духе современного глобального развития.

Нынешний 2022 год также знаменателен тем, что Индия отмечает 75-летний юбилей своей независимости. Поздравив президента Республики Индия и весь народ дружественного государства с этим событием, президент Сердар Бердымухамедов выразил в данной связи самые наилучшие пожелания.

Поблагодарив главу Туркменистана за оказанный радушный прием и гостеприимство, президент Рам Натх Ковинд подчеркнул, что он искренне рад возможности посетить Туркменистан с государственным визитом. Сердечно поздравив президента Сердара Бердымухамедова с убедительной победой на состоявшихся недавно президентских выборах, высокий гость отметил, что это является наглядным свидетельством огромного доверия туркменского народа к новоизбранному главе государства.

Президент Рам Натх Ковинд также поздравил президента Сердара Бердымухамедова с отпразднованным в минувшем году 30-летием независимости Туркменистана.

Как сказал президент Рам Натх Ковинд, Индия придает большое значение партнерским отношениям с Центральноазиатскими государствами. На состоявшемся в текущем году саммите "Центральная Азия–Индия" развитие межгосударственного сотрудничества определено в качестве ключевой задачи, и взаимодействие в данном формате будет продолжено.

Отметив, что за годы независимости Туркменистан достиг больших высот, президент Республики Индия сделал акцент на важности налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран. При этом Индия также готова к активному обмену опытом в области цифровых и новейших технологий.

Высказав президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю признательность за высокий организационный уровень нынешней встречи, президент Рам Натх Ковинд подтвердил приверженность Индии дальнейшему развитию плодотворных отношений с Туркменистаном, выразив уверенность, что достигнутые в ходе переговоров договоренности послужат выводу многолетнего сотрудничества на новые рубежи.

В продолжение встречи, проходившей в деловом, конструктивном ключе, стороны обсудили широкий спектр вопросов туркмено-индийского взаимодействия, где важное место занимает торгово-экономическая сфера. В Туркменистане имеются хорошие перспективы для развития связей в энергетике, индустриальном и транспортном секторах, в области высоких технологий, сельском хозяйстве, торговле и др. Одновременно обе страны являются участниками крупных международных проектов, таких, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, транспортные коридоры Центральная Азия – Ближний Восток и Север–Юг.

Была выражена уверенность, что сложение совместных усилий в реализации имеющихся возможностей и потенциала позволит в ближайшее время вывести двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень, значительно увеличить взаимный товарооборот, диверсифицировать его структуру и содержание.

Одной из неотъемлемых составляющих туркмено-индийских отношений являются гуманитарные связи. Общность истории, богатая самобытная культура, во многом схожие обычаи и традиции двух народов составляют прочную основу для развития сотрудничества в научно-образовательной и культурной сферах, по линии здравоохранения и спорта.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух государств.

Еще раз тепло приветствуя президента Рама Натха Ковинда и поблагодарив высокого гостя за принятое приглашение посетить Туркменистан, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что это его первая встреча с главой Индии, что придаёт сегодняшним переговорам особый смысл. Глава Туркменистана выразил уверенность, что результаты нынешней встречи послужат еще большему укреплению сотрудничества двух дружественных стран и народов, придадут мощный импульс межгосударственному взаимодействию во всех сферах.

Республика Индия была среди первых государств мира, признавших независимость Туркменистана, а несколькими годами позже активно поддержала его нейтралитет – сначала в Движении неприсоединения, а затем и в Организации Объединенных Наций. Туркменистан всегда ощущает со стороны Индии, ее руководства стремление и готовность к сотрудничеству, уважение к избранной страной модели внутреннего развития и внешнеполитического курса. Туркменистан высоко ценит это и всегда будет преисполнен самой искренней благодарности к индийской стороне.

В свою очередь Туркменистан с большим уважением относится к конструктивной и взвешенной политике, отличающей Индию в глобальных процессах, большой позитивной роли, которую она играет в Азии и мире. При этом президент Сердар Бердымухамедов отметил результативность туркмено-индийского партнерства в региональном контексте, его плодотворность в рамках международных структур, прежде всего в ООН.

Туркменистан признателен индийской стороне за поддержку его международных инициатив, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН, в частности, за соавторство в принятых резолюциях в энергетической и транспортной сферах, предложений и шагов по продвижению нейтралитета.

Очевидно, что в сегодняшних непростых мировых реалиях объективно возрастает роль Движения неприсоединения, и туркменская сторона готова к самому тесному взаимодействию с Индией в отстаивании и утверждении его принципов, в основу которых заложены миролюбие, равноправие, справедливость и гуманизм.

В данной связи глава Туркменистана вкратце изложил пять стратегических направлений внешней политики, которым страна будет следовать в предстоящие десятилетия:

Первое из них – обеспечение мира и безопасности. Создание в обозримой перспективе в Центральной Азии и сопредельных зонах устойчивой, неделимой и необратимой системы безопасности и стабильности.

Второе направление – развитие и продвижение нейтралитета на мировой арене.

Третье направление – неуклонное наращивание и диверсификация внешнеэкономических связей.

Четвертое направление – всемерное содействие устойчивому развитию.

Пятое направление – содействие гуманизации международных отношений, привнесение в них высоких стандартов морали, нравственности и справедливости.

Мировоззренческой платформой деятельности страны на мировой арене является провозглашенная Героем-Аркадагом в конце прошлого года инициатива "Диалог – гарантия мира", которая, как становится очевидным, сегодня приобретает поистине глобальное звучание.

Что касается ситуации в Афганистане, то здесь Туркменистан формулирует свою позицию, основываясь на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки соседнему государству.

В экономическом аспекте – это активное вовлечение Афганистана в региональные и международные инфраструктурные проекты, интеграция страны в современные мирохозяйственные процессы.

В гуманитарном плане Туркменистан выступает за необходимость целенаправленной международной помощи афганскому народу, за поддержку в восстановлении и развитии социальной сферы.

Туркменистан высоко оценивает усилия Индии в данном направлении, в том числе успешно проведённый 10–11 ноября 2021 года "Диалог по региональной безопасности по Афганистану" и принятую по его итогам Делийскую декларацию, являющуюся хорошей платформой на пути достижения общерегионального консенсуса по афганской повестке.

Как отметил далее глава государства, в качестве стратегических направлений туркмено-индийского экономического сотрудничества Туркменистан рассматривает транспорт и энергетику.

В транспортной сфере речь идет, прежде всего, о создании евроазиатских коридоров к морским терминалам в Индийском океане.

Со стороны Туркменистана предлагается организовать прямые переговоры о сотрудничестве между портами Чабахар и Туркменбаши.

Важнейшее значение придается также проекту транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман–Катар.

Туркменская сторона убеждена в необходимости активизации совместных усилий по строительству и завершению, в соответствии с намеченными сроками, проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Здесь страна рассчитывает на принципиальную и действенную позицию Индии, её готовность внести свой весомый вклад в синхронизацию и эффективность работы всех участников ТАПИ.

В ряду актуальных векторов партнерства президент Сердар Бердымухамедов также обозначил налаживание сотрудничества между специализированными национальными учреждениями двух стран, в том числе в сферах финансов, возобновляемых источников энергии, информационных, цифровых и других передовых технологий.

Туркменистан высоко ценит взаимодействие с Индией в области образования, в частности, по линии Индийской Программы технического и экономического сотрудничества (ITEC) и стипендий, предлагаемых Индийским советом по культурным связям (ICCR) в наращивании потенциала и развитии человеческих ресурсов.

Наряду с этим ясные перспективы партнерства имеются в сфере здравоохранения, что особенно важно сегодня, на фоне поразившей весь мир пандемии коронавируса.

В контексте межрегионального партнерства глава государства подчеркнул огромное значение и перспективность состоявшегося 27 января нынешнего года в режиме онлайн Первого саммита "Центральная Азия – Индия" и достигнутых по его итогам договоренностей.

Одним из важных направлений двусторонних связей является культурно-гуманитарное сотрудничество, в частности, в сфере образования.

Представляется также целесообразным возобновление на регулярной основе перекрестных Дней культуры, организации совместных конференций и симпозиумов, создание условий для прямых контактов между ведущими учебными и научными центрами двух государств.

Как подчеркнул президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан видит в лице Индии искреннего друга и надёжного партнера, братскую страну, единомышленника в решении многих актуальных вопросов современной региональной и глобальной повестки.

Выразив своему индийскому коллеге и членам сопровождающей его делегации признательность за конструктивный настрой, заинтересованность и готовность к сотрудничеству по всем вопросам, глава Туркменистана передал народу Индии тёплые приветствия и наилучшие пожелания.

Затем слово перешло президенту Республики Индия.

Отметив, что он очень счастлив находиться в столице Туркменистана – беломраморном Ашхабаде, высокий гость вновь сердечно поблагодарил Президента Сердара Бердымухамедова за оказанный тёплый приём.

Еще раз поздравив главу Туркменистана с всенародным избранием на высший государственный пост, господин Рам Натх Ковинд пожелал успехов в его важной и ответственной деятельности.

Отметив, что под мудрым руководством Его Превосходительства Гурбангулы Бердымухамедова страна добилась стремительного экономического роста, Президент Индии выразил уверенность, что под дальновидным руководством Президента Сердара Бердымухамедова также будут достигнуты новые высокие рубежи.

В продолжение темы одним из недавних событий региональной значимости высокий гость обозначил создание нового механизма – саммита "Центральная Азия–Индия". На первом саммите в этом формате, состоявшемся по цифровой системе, были рассмотрены фундаментальные вопросы. В соответствии с принятыми решениями Саммит будет проводиться раз в два года. В его рамках также будут предусмотрены переговоры на уровне министров и официальные встречи.

Отметив, что с переходом Туркменистана на двухпалатную парламентскую систему еще более активизировались межпарламентские связи, президент Рам Натх Ковинд подчеркнул готовность Индии поделиться с туркменскими коллегами наработанным опытом в этой области.

Высокий гость также акцентировал внимание на решении приоритетных вопросов, связанных с пандемией COVID-19, с которой столкнулось современное человечество, высказавшись о необходимости эффективного международного взаимодействия в данном направлении, что имеет особое значение для обеспечения устойчивого развития в регионе.

Подчеркнув наличие огромного потенциала для увеличения объёмов двусторонней торговли, президент Индии высказался за интенсификацию контактов между представителями деловых кругов обеих стран. В этой связи важным видится создание новых механизмов для налаживания активного сотрудничества, в том числе межотраслевого.

Отмечалось также значение изучения возможностей обмена продукцией, относящейся к медицинской промышленности, и экспорта товаров, производимых туркменскими предпринимателями, в Индию.

Подчеркнув, что Туркменистан, обладающий богатыми запасами энергоресурсов, последовательно осваивает свои нефтегазовые месторождения и посредством диверсификации развивает нефтехимическую отрасль, президент Рам Натх Ковинд также отметил, что Индия является четвертым государством в мире по переработке нефти и химических средств. Индийские компании готовы поделиться с туркменскими партнерами своим опытом в области использования технических и технологических возможностей в производстве нефтепродуктов.

Говоря о перспективах сотрудничества в сфере транспорта, формирования транзитных коридоров, президент Индии отметил важность морских портов в развитии торгово-экономических отношений между Индией и государствами Центральной Азии. В этом контексте их задействование могло бы стать продолжением транспортного коридора Казахстан–Туркменистан–Иран.

В свете современных реалий важным вектором сотрудничества является сложение усилий в решении вопросов, связанных с экологией и изменением климата, а также с обеспечением устойчивого развития.

Затронув афганскую тематику и отметив, что в ноябре 2021 года в Нью-Дели Индия провела "Диалог региональной безопасности по Афганистану", Рам Натх Ковинд акцентировал внимание на необходимости консолидации совместных усилий в данном направлении.

Президент Индии также подчеркнул важность реализации проекта газопровода ТАПИ, имеющего огромное значение для всего региона, высказавшись за активизацию взаимодействия государств-участников в обсуждении и выработке решений соответствующих вопросов.

Президент Рам Натх Ковинд пригласил главу туркменского государства посетить Республику Индия с государственным визитом в удобное для него время. Это приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Вновь поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова за оказанное гостеприимство и содействие поступательному развитию туркмено-индийских отношений, высокий гость пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья и успехов, а дружественному туркменскому народу – счастья и благополучия.

По окончании переговоров в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

В присутствии глав государств подписаны: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области управления чрезвычайными ситуациями между правительством Туркменистана и правительством Республики Индия; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области молодежи между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Министерством по делам молодежи и спорта Республики Индия; Программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2022–2025 годы между правительством Туркменистана и правительством Республики Индия.

Стороны также обменялись Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области обмена финансовой информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Подразделением финансовой разведки Республики Индия.

Также было принято Совместное туркмено-индийское заявление.