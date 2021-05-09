В армяно-греческом колледже в Ереване произошла поножовщина

Управление полиции района Шенгавит города Ереван готовит материалы по факту поступившего 4 мая из медицинского центра звонка

Управление полиции района Шенгавит города Ереван готовит материалы по факту поступившего 4 мая из медицинского центра звонка.

Как передает Report, об этом сообщает SHAMSHYAN.com.

Отмечается, что в этот день, около 11:00, в медцентр поступил молодой человек с резаной раной правой голени.

Полицейские установили, что раненый – 16-летний житель одного из сел Араратской области Тигран П., который сообщил, что получил порез вследствие падения.

Сотрудники Управления уголовного розыска и по делам несовершеннолетних Шенгавита выяснили, что информация потерпевшего не соответствует действительности, инцидент произошел в Армяно-греческом государственном колледже на проспекте Аршакуняц, его ударил 17-летний житель Еревана Хорен. Х.

Отмечается, что раненый и подозреваемый учатся в армяно-греческом государственном колледже. Полиция принимает меры для выявления местонахождения Хорена Х. и орудия преступления.