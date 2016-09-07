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    В парламенте Армении упразднят комиссию по правам человека

    Число парламентских комиссий сократится с 12 до 10

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Армении планируют упразднить две парламентские комиссии.

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в соответствии с новым регламентом парламента Армении, число парламентских комиссий может сократиться с 12 до 10.

    Руководство намерено сократить комиссию по европейской интеграции и комиссию по правам человека. Первая комиссия будет присоединена к комиссии по внешним вопросам, вторая – к комиссии по государственно-правовым вопросам.

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