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В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.
В регионе
10 мая 2024 г. 12:40
В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.

Как сообщает местное бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, азербайджанские предприниматели, журналисты, представители общественности и школьники посетили памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Также был посещен памятник Гейдару Алиеву в городе Рустави.

В обоих городах к бюсту великого лидера возложены венки и букеты, почтена его память.

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Версия на английском языке ФотоSeries of events held in Georgia to mark Heydar Aliyev's 101st birthday anniversary
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur

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