В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.
Как сообщает местное бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, азербайджанские предприниматели, журналисты, представители общественности и школьники посетили памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.
Также был посещен памятник Гейдару Алиеву в городе Рустави.
В обоих городах к бюсту великого лидера возложены венки и букеты, почтена его память.