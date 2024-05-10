В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.

Как сообщает местное бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, азербайджанские предприниматели, журналисты, представители общественности и школьники посетили памятник общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

Также был посещен памятник Гейдару Алиеву в городе Рустави.

В обоих городах к бюсту великого лидера возложены венки и букеты, почтена его память.