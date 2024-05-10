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СМИ: Для запуска процедуры импичмента Пашиняну оппозиции нужно собрать 54 голоса

СМИ: Для запуска процедуры импичмента Пашиняну оппозиции нужно собрать 54 голоса Для запуска процедуры импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну и выдвижения оппозицией своего кандидата на данный пост необходимо собрать минимум 54 голоса.
В регионе
10 мая 2024 г. 13:11
СМИ: Для запуска процедуры импичмента Пашиняну оппозиции нужно собрать 54 голоса

Для запуска процедуры импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну и выдвижения оппозицией своего кандидата на данный пост необходимо собрать минимум 54 голоса.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

На данный момент оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" в Народном собрании страны представляют 35 депутатов. Оппозиции нужно дополнительно заручиться поддержкой еще 19 депутатов.

Отметим, что на территории Армении проходят акции протеста в связи с началом делимитации границы с Азербайджаном. Участники акции требуют отставки Пашиняна.

Армянские СМИ сообщают о том, что секретарь парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян заявил о том, что оппозиционные парламентские силы выразили готовность работать по повестке, связанной с началом процесса вотума недоверия премьер-министру.

"Есть определенные процедурные вопросы, связанные с конкретным процессом, некоторые из которых не обусловлены нами", - сообщил он, отметив, что для завершения всего процесса возникнет необходимость обеспечить присутствие ряда депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".

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Версия на английском языке Media: Opposition needs 54 votes to launch impeachment procedure against Pashinyan

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