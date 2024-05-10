О нас

Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции

Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции
В регионе
10 мая 2024 г. 13:56
Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции

Действующая конституция Турции является результатом военного переворота, и не соответствует демократическим принципам страны.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю 156-летия Государственного совета Турции.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул необходимость принятия в Турции новой "гражданской конституции": "К сожалению, мы пока не смогли подарить стране новую конституцию, подготовленную гражданскими лицами. Мы отметили 100-летие основания Турецкой Республики с конституцией, которая является результатом военного переворота, что не соответствует демократическим принципам нашей страны".

По его словам, некоторые политические силы в стране пытаются снять с повестки вопрос новой конституции, ссылаясь на экономические и социальные проблемы. Однако новая конституция расширит охват гражданской политики, тем самым ускорит решение проблем во всех отраслях, от экономики до социальной жизни, добавил он.

Действующая конституция Турции была принята 7 ноября 1982 года спустя два года после военного переворота. Нынешнее правительство Турции ставит одной из основных задач смену так называемой "конституции переворота" на "гражданскую".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan: Türkiye needs new constitution
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin yeni konstitusiyaya ehtiyacı var

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi