Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции

Эрдоган: Действующая конституция не соответствует демократическим принципам Турции

Действующая конституция Турции является результатом военного переворота, и не соответствует демократическим принципам страны.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии по случаю 156-летия Государственного совета Турции.

Эрдоган в очередной раз подчеркнул необходимость принятия в Турции новой "гражданской конституции": "К сожалению, мы пока не смогли подарить стране новую конституцию, подготовленную гражданскими лицами. Мы отметили 100-летие основания Турецкой Республики с конституцией, которая является результатом военного переворота, что не соответствует демократическим принципам нашей страны".

По его словам, некоторые политические силы в стране пытаются снять с повестки вопрос новой конституции, ссылаясь на экономические и социальные проблемы. Однако новая конституция расширит охват гражданской политики, тем самым ускорит решение проблем во всех отраслях, от экономики до социальной жизни, добавил он.

Действующая конституция Турции была принята 7 ноября 1982 года спустя два года после военного переворота. Нынешнее правительство Турции ставит одной из основных задач смену так называемой "конституции переворота" на "гражданскую".