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В Словакии активисты собрали 4 млн евро на закупку снарядов для ВСУ

В Словакии активисты собрали 4 млн евро на закупку снарядов для ВСУ В Словакии в рамках гражданской инициативы собрано 4 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В регионе
10 мая 2024 г. 11:37
В Словакии активисты собрали 4 млн евро на закупку снарядов для ВСУ

В Словакии в рамках гражданской инициативы собрано 4 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Denník N.

По данным издания, об этом проинформирует руководство Украины находящаяся с визитом в этой стране президент Словакии Зузана Чапутова.

Чапутова, чей президентский мандат заканчивается 15 июня, выступает за оказание военной помощи Киеву. В этом ее позиция отличается от действующего правительства Словакии и избранного президента республики Петера Пеллегрини, которые подчеркивают, что поставки оружия и боеприпасов лишь продлят конфликт и приведут к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Согласно газете, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны. Это ее третий визит в Украину после 24 февраля 2022 года.

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