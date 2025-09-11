В Армению прибудут около 160 делегатов и экспертов ПА НАТО

В Армению прибудут около 160 делегатов Парламентской ассамблеи НАТО из стран-членов Альянса и ассоциированных стран, международных и местных экспертов, представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса для участия в 108-м семинаре Роуз-Рот (Rose-Roth).

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении председателя Национального собрания (НС) Армении.

Отмечается, что они будут находиться в Армении 22-23 сентября.

Ранее сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян и премьер Никол Пашинян приняли послов при НАТО, находящихся с визитом в Ереване. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе Южного Кавказа. Также Пашинян обсудил с послами Альянса Вашингтонские договоренности с Азербайджаном. Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирование мирного соглашения, отметив их как ключевые шаги на пути к долгосрочной стабильности в регионе.