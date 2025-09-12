İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 00:19
    NATO PA-nın 160-a yaxın nümayəndə və eksperti Ermənistana səfər edəcək

    NATO Parlament Assambleyasının 160-a yaxın nümayəndəsi, beynəlxalq və yerli ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının və diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistana səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Assambleyası sədrinin bəyanatında deyilir.

    Səfərdə məqsəd 108-ci "Rose-Roth" seminarında iştirak etməkdir.

    Qeyd olunur ki, nümayəndə heyəti sentyabrın 22-dən 23-dək Ermənistanda olacaq. Qonaqları Ermənistan parlamentinin Müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komitəsinin sədri Andranik Köçəryan qarşılayacaq.

    В Армению прибудут около 160 делегатов и экспертов ПА НАТО

