NATO PA-nın 160-a yaxın nümayəndə və eksperti Ermənistana səfər edəcək
Region
- 12 sentyabr, 2025
- 00:19
NATO Parlament Assambleyasının 160-a yaxın nümayəndəsi, beynəlxalq və yerli ekspertlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının və diplomatik korpusun nümayəndələri Ermənistana səfər edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Assambleyası sədrinin bəyanatında deyilir.
Səfərdə məqsəd 108-ci "Rose-Roth" seminarında iştirak etməkdir.
Qeyd olunur ki, nümayəndə heyəti sentyabrın 22-dən 23-dək Ermənistanda olacaq. Qonaqları Ermənistan parlamentinin Müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə daimi komitəsinin sədri Andranik Köçəryan qarşılayacaq.
