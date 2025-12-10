İslandiya "Eurovision-2026"da iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 10 dekabr, 2025
- 21:33
İslandiya 2026-cı ildə Vyanada keçiriləcək "Eurovision-2026" mahnı müsabiqəsinə İsrailin iştirak hüququna görə təmsilçisini göndərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstriyanın "Der Standard" qəzeti məlumat yayıb.
Ölkə bu səbəbdən müsabiqədən imtina edən Avropa Yayım İttifaqının beşinci üzvü olacaq. Əvvəllər Niderland, İspaniya, Sloveniya və İrlandiya oxşar planları açıqlayıblar.
Müsabiqənin 70-ci yubileyi 2026-cı ildə Vyanada keçiriləcək. İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərinə görə bir neçə ölkə müsabiqəni boykot edir.
Xatırladaq ki, 1967 və 2015-ci ildən sonra Vyana şəhəri bu beynəlxalq musiqi tədbirinə üçüncü dəfə ev sahibliyi edəcək.
Son xəbərlər
21:47
Azərbaycan və Rusiya XİN-ləri arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
21:46
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayaks" oyunu başlayıbFutbol
21:40
Avropa liderləri Trampla Ukraynanı müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:33
İslandiya "Eurovision-2026"da iştirak etməyəcəkDigər ölkələr
21:17
"Mançester Yunayted"in futbolçusu İtaliya klubuna keçmək istəmirFutbol
21:10
Nyu-York məhkəməsi Epşteyn işi üzrə materialların dərcinə icazə veribDigər ölkələr
20:59
Gürcüstanda ali məktəblərdə təhsil müddəti qısaldılıbRegion
20:38
Video
Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olubEkologiya
20:35