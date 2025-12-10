İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu İtaliya klubuna keçmək istəmir

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 21:17
    Mançester Yunaytedin futbolçusu İtaliya klubuna keçmək istəmir

    İtaliya təmsilçisi "Roma" İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Coşua Zirkzeni heyətinə qatmağı planlaşdırır.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, bununla belə, niderlandlı hücumçu "qırmızı şeytanlar"ı tərk etmək niyyətində deyil.

    O, Premyer Liqa komandasının əsas heyətinə düşməkdə çətinlik çəksə də, "Mançester Yunayted"də qalaraq yerini möhkəmləndirmək barədə düşünür.

    Klub özü də futbolçunu satmağa müsbət yanaşmır.

    Qeyd edək ki, Coşua Zirkzenin "Mançester Yunayted"lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədərdir.

    Futbol "Mançester Yunayted Coşua Zirkzee transfer

    Son xəbərlər

    21:17

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu İtaliya klubuna keçmək istəmir

    Futbol
    21:10

    Nyu-York məhkəməsi Epşteyn işi üzrə materialların dərcinə icazə verib

    Digər ölkələr
    20:59

    Gürcüstanda ali məktəblərdə təhsil müddəti qısaldılıb

    Region
    20:38
    Video

    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub

    Ekologiya
    20:35

    Gürcüstan parlamenti "Toplantılar və nümayişlər haqqında" qanuna dəyişiklikləri qəbul edib

    Region
    20:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda "DH Volley" kollektivi qalib gəlib

    Komanda
    20:22

    BMTM təmsilçisi: Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi dönəmində hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi prioritet olacaq

    Xarici siyasət
    20:11

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti