Пашинян обсудил с послами при НАТО Вашингтонские дооворенности с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с прибывшими в страну аккредитованными при НАТО послами Вашингтонские договоренности с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи Пашинян представил политику Армении по укреплению мира и стабильности. В этом контексте премьер сослался на Вашингтонскую декларацию, подписанную между Арменией и Азербайджаном 8 августа, а также на парафирование Соглашения о мире и установлении дипломатических отношений.

Послы приветствовали подписание Вашингтонской декларации и парафирование мирного соглашения, отметив их как ключевые шаги на пути к долгосрочной стабильности в регионе.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы партнерства Армении с НАТО. Стороны отметили важность развития и продолжения сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения придает большое значение сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с НАТО, что способствует продвижению повестки безопасности и стабильности в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, программы реформ в Армении и расширения сотрудничества с международными партнерами.

15:31

Армения и НАТО обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, президент Армении Ваагн Хачатурян принял аккредитованных при НАТО послов, посетивших страну.

"В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы повестки партнерства Армения-НАТО, подчеркнута важность развития сотрудничества и преемственности программ", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация в регионе, шаги, предпринимаемые на пути к установлению стабильного и прочного мира, а также роль международных партнеров.