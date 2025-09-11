İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Ermənistan və NATO Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:38
    Ermənistan və NATO Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Ermənistan və NATO əməkdaşlıq məsələlərini, həmçinin Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report"un erməni KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, Ermənistan Prezidenti Vaqn Xaçaturyan ölkəyə səfər edən NATO-da akkreditə olunmuş səfirləri qəbul edib.

    "Görüş zamanı Ermənistan-NATO tərəfdaşlığı gündəliyinin əsas məsələləri müzakirə edilib, əməkdaşlığın inkişafının və proqramların davamlılığının əhəmiyyəti vurğulanıb", - məlumatda bildirilib.

    Bundan əlavə, regiondakı vəziyyət, sabit və davamlı sülhün qurulması istiqamətində atılan addımlar müzakirə edilib.

    Ermənistan NATO
    Армения и НАТО обсудили безопасность на Южном Кавказе
    Armenia and NATO discuss security in South Caucasus

