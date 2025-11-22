Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Армению прибудет делегация во главе со спецпредставителем ПА ОБСЕ

    В регионе
    • 22 ноября, 2025
    • 13:22
    В Армению прибудет делегация во главе со спецпредставителем ПА ОБСЕ

    Делегация во главе с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Луисом Грассом посетит Армению 22-26 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Делегацию примет председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.

    Армения ПА ОБСЕ Саргис Халданян Луис Грасс
    ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Ermənistana səfər edəcək

    Последние новости

    13:45

    Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в рамках договоренностей с США

    В регионе
    13:44

    Микаил Джаббаров: Наши борцы завершили 2025 год с великолепными результатами

    Индивидуальные
    13:40

    Минобороны Польши: Нидерланды уже начали переброску Patriot в Польшу

    Другие страны
    13:36

    В Турции вступили в силу дополнительные налоги на импорт автомобилей вне ЕС

    В регионе
    13:34
    Фото

    Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре создает угрозу для водителей

    Социальная защита
    13:22

    В Армению прибудет делегация во главе со спецпредставителем ПА ОБСЕ

    В регионе
    13:09

    В Нигерии число похищенных из католической школы превысило 300 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:01
    Видео

    В этом селе никто не болеет - видеорепортаж из Дяря Махалля, где живут всего четыре семьи

    Мультимедиа
    12:35

    Назван прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    Лента новостей