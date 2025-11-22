В Армению прибудет делегация во главе со спецпредставителем ПА ОБСЕ
- 22 ноября, 2025
- 13:22
Делегация во главе с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Луисом Грассом посетит Армению 22-26 ноября.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Делегацию примет председатель постоянной комиссии по внешним сношениям Национального собрания Армении Саргис Ханданян.
