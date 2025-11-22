ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Ermənistana səfər edəcək
Region
- 22 noyabr, 2025
- 13:47
ATƏT Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) sədr müavini, ATƏT Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Luis Qrassın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 22-26-da Ermənistana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Nümayəndə heyətini Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyasının sədri Sarkis Xandanyan qəbul edəcək.
