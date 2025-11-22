İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Ermənistana səfər edəcək

    Region
    • 22 noyabr, 2025
    • 13:47
    ATƏT PA-nın xüsusi nümayəndəsi Ermənistana səfər edəcək

    ATƏT Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) sədr müavini, ATƏT Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Luis Qrassın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 22-26-da Ermənistana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Nümayəndə heyətini Ermənistan parlamentinin xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyasının sədri Sarkis Xandanyan qəbul edəcək.

    В Армению прибудет делегация во главе со спецпредставителем ПА ОБСЕ

