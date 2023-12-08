В Армении зафиксирован рост заболеваемости гонконгским гриппом

В Армении зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В стране также отмечены случаи заболевания гриппом типа А - H3N2 (гонгконгский), гриппом типа B и COVID-19.

В Армении зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В стране также отмечены случаи заболевания гриппом типа А - H3N2 (гонгконгский), гриппом типа B и COVID-19.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в пресс-службе Минздрава.

Среди ОРВИ в стране распространены РС-вирус (респираторно-синцитиальная инфекция), риновирус и коронавирус (SARS-COV-2). При этом показатель заболеваемости ОРВИ не превышает эпидемический порог.

Стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. С 20 октября по 4 декабря зарегистрировано 165 случаев заражения COVID-19, что на 69 случаев меньше по сравнению с предыдущими двумя неделями (начало октября).

При этом с начала года и до 30 ноября 2023 года в республике зафиксировали 24 случая мультисиcтемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID (похож на синдром Кавасаки), - среди граждан в возрасте до 18 лет.