В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа

Заразившийся свиным гриппом скончался в Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

"Вчера был зафиксирован случай смерти от гриппа. В результате лабораторных исследований подтвержден подтип вируса А/H1N1… Больной обратился за медицинской помощью в крайне тяжелом состоянии, с удушьем, на 10-й день болезни".

В пресс-службе заявили, что по состоянию на 11 января в медучреждениях республики с острой респираторной инфекцией госпитализированы 668 больных, 97,9% - дети до 18 лет.

"В отделения реанимации помещен 31 больной, большинство из них - дети до пяти лет", - отмечается в сообщении.