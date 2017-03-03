В Армении задержаны лица, продающие университетский диплом

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В армянском Университете Прогресс зафиксированы случаи взяточничества, связанные с приобретением диплома государственного образца без прохождения обучения.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, мошенники задержаны во время продажи диплома за 800 долларов.

Следующая сделка вышла за пределы Армении. Посредник, узнав о том, что гражданин США хочет приобрести на имя третьих лиц диплом государственного образца без прохождения обучения, согласился помочь ему и обратился к ректору, который потребовал за это 5 тыс. долларов США и выдал шесть дипломов об окончании колледжа и университета.

В отношении задержанных лиц выдвинуто обвинение во взяточничестве и мошенничестве.