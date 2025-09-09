В Армении задержан замначальника Севанской колонии
В регионе
- 09 сентября, 2025
- 13:27
В Армении задержан замначальника Севанской колонии.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет страны.
Отмечается, что в уголовно-исполнительном учреждении прошли обыски в рамках уголовного дела.
При этом другие подробности уголовного дела, а также имя задержанного, не разглашаются.
