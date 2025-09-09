ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Армении задержан замначальника Севанской колонии

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 13:27
    В Армении задержан замначальника Севанской колонии

    В Армении задержан замначальника Севанской колонии.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет страны. 

    Отмечается, что в уголовно-исполнительном учреждении прошли обыски в рамках уголовного дела.

    При этом другие подробности уголовного дела, а также имя задержанного, не разглашаются.

