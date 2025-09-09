В Армении задержан замначальника Севанской колонии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет страны.

Отмечается, что в уголовно-исполнительном учреждении прошли обыски в рамках уголовного дела.

При этом другие подробности уголовного дела, а также имя задержанного, не разглашаются.