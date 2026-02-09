Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан, Узбекистан и Грузия обсудили развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 17:17
    Азербайджан, Узбекистан и Грузия обсудили перспективы сотрудничества для развития Среднего коридора.

    Как сообщает Report, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов встретился в Ташкенте с председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" Лашой Абашидзе.

    На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, сотрудничество в железнодорожной сфере между тремя странами, в том числе перспективы взаимодействия для более эффективной организации грузоперевозок по Среднему коридору из Центральной Азии в направлении Европы.

    Стороны подчеркнули важность расширения применения цифровых решений для дальнейшего увеличения объема грузоперевозок по этому коридору и привлечения новых грузов.

