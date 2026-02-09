Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2026 года.

Индексация будет осуществлена в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2025 год, определенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Для пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, индексация будет проведена с учетом этих надбавок.

Кроме того, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен (инфляции) будут проиндексированы размеры материальной помощи, включенные в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, а также размер пенсионного капитала, учтенные в страховой части индивидуального счета застрахованных лиц до 1 января 2026 года.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.