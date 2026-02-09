Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

    Социальная защита
    • 09 февраля, 2026
    • 17:06
    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Согласно документу, Министерству труда и социальной защиты населения поручено провести индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2026 года.

    Индексация будет осуществлена в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2025 год, определенным Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Для пенсионеров, которым назначены надбавки к трудовой пенсии за выслугу лет, индексация будет проведена с учетом этих надбавок.

    Кроме того, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен (инфляции) будут проиндексированы размеры материальной помощи, включенные в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года, а также размер пенсионного капитала, учтенные в страховой части индивидуального счета застрахованных лиц до 1 января 2026 года.

    Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

    социальная защита Госфонд соцзащиты распоряжение президента
    Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək
    President Ilham Aliyev signs decree on indexation of labor pensions
