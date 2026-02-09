İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək

    Sosial müdafiə
    • 09 fevral, 2026
    • 16:49
    Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək

    Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 2026-cı il yanvarın 1-nə 2025-ci il üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi orta aylıq nominal əməkhaqqının illik artım tempinə uyğun olaraq, 2026-cı il yanvarın 1-dək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyaçılarına münasibətdə – həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğinin və 2023-cü il yanvarın 1-dən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların, istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq, sığortaolunanların fərdi şəxsi hesabının sığorta hissəsində 2026-cı il yanvarın 1-dək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirmək tapşırılıb.

    Nazirlər Kabineti Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək.

    Sərəncam 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
    President Ilham Aliyev signs decree on indexation of labor pensions

