    İran iki gəmiyə Hörmüz boğazından keçməyə icazə verib

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 22:44
    İran iki gəmiyə Hörmüz boğazından keçməyə icazə verib

    İran iki gəmiyə Hörmüz boğazından keçməyə icazə verib.

    "Report" "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsi bildirib.

    "Müharibənin birinci günü biz iki tankeri, ikinci gün isə ABŞ-nin Hörmüz boğazından keçməyə təmin etdiyi və dəstəklədiyi bir neçə gəmini vurduq. Hörmüz boğazından keçərkən İranın qaydalarını pozan gəmilər vurulub. Müharibənin dördüncü günündən bəri Hörmüz boğazından heç bir hərəkət baş vermir. Üçüncü gün yalnız iki gəmi, dost ölkələrin gəmiləri İranın icazəsi və təsdiqi ilə keçib", - o deyib.

    İran ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
    Iran lets 2 ships from 'friendly countries' pass through Strait of Hormuz

