Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
В регионе
- 04 марта, 2026
- 22:10
Иран дал разрешение на проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран.
Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщил представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.
"В первый день войны мы поразили два танкера, во второй день - несколько судов, которые США побудили пройти через Ормузский пролив и поддерживают их. Суда, нарушившие правила Ирана при прохождении через Ормузский пролив, были поражены. С четвертого дня войны никакого движения через Ормузский пролив не происходит. На третий день только два судна с разрешения и одобрения Ирана как суда дружественных стран получили разрешение на проход", - сказал он.
