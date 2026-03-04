Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран

    Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 22:10
    Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран

    Иран дал разрешение на проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом сообщил представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.

    "В первый день войны мы поразили два танкера, во второй день - несколько судов, которые США побудили пройти через Ормузский пролив и поддерживают их. Суда, нарушившие правила Ирана при прохождении через Ормузский пролив, были поражены. С четвертого дня войны никакого движения через Ормузский пролив не происходит. На третий день только два судна с разрешения и одобрения Ирана как суда дружественных стран получили разрешение на проход", - сказал он.

    Ормузский пролив Иран проход судов
