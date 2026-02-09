Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения с Латвией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки с Латвией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии было подписано 4 декабря 2025 года в Риге.