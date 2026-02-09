Azərbaycanla Latviya arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib
Sağlamlıq
- 09 fevral, 2026
- 16:52
Azərbaycanla Latviya Səhiyyə nazirlikləri arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Saziş 2025-ci il dekabrın 4-də Riqa şəhərində imzalanıb.
