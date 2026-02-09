İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanla Latviya arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    • 09 fevral, 2026
    • 16:52
    Azərbaycanla Latviya arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

    Azərbaycanla Latviya Səhiyyə nazirlikləri arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

    Saziş 2025-ci il dekabrın 4-də Riqa şəhərində imzalanıb.

    Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения с Латвией
    Azerbaijan approves healthcare and medical science cooperation deal with Latvia

