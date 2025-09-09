İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Region
    • 09 sentyabr, 2025
    • 13:44
    Ermənistanda cəzaçəkmə müəssisəsinin rəis müavini saxlanılıb

    Ermənistanda Sevan koloniyasının rəis müavini saxlanılıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Antikorrupsiya Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, cinayət işi çərçivəsində cəzaçəkmə müəssisəsində axtarışlar aparılıb.

    Cinayət işinin digər təfərrüatları, eləcə də saxlanılan şəxsin adı açıqlanmır.

    Ermənistan cəzaçəkmə müəssisəsi Antikorrupsiya Komitəsi
    В Армении задержан замначальника Севанской колонии

