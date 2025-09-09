Ermənistanda cəzaçəkmə müəssisəsinin rəis müavini saxlanılıb
Region
- 09 sentyabr, 2025
- 13:44
Ermənistanda Sevan koloniyasının rəis müavini saxlanılıb.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Antikorrupsiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, cinayət işi çərçivəsində cəzaçəkmə müəssisəsində axtarışlar aparılıb.
Cinayət işinin digər təfərrüatları, eləcə də saxlanılan şəxsin adı açıqlanmır.
