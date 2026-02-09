Посол: Индонезия готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере обороны

Индонезия готова предложить сотрудничество в передаче технологий в области обороны с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми.

"Индонезия активно развивает сферу обороны, и Азербайджан тоже. Мы готовы предложить сотрудничество в передаче технологий, совместных исследованиях, инновациях, возможно, учениях", - сказал посол.

Он отметил, что планирует обсудить это на встречах в министерстве обороны Азербайджана.

