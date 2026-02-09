Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол: Индонезия готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере обороны

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 17:09
    Индонезия готова предложить сотрудничество в передаче технологий в области обороны с Азербайджаном.

    Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми.

    "Индонезия активно развивает сферу обороны, и Азербайджан тоже. Мы готовы предложить сотрудничество в передаче технологий, совместных исследованиях, инновациях, возможно, учениях", - сказал посол.

    Он отметил, что планирует обсудить это на встречах в министерстве обороны Азербайджана.

    С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    оборона Азербайджан Индонезия сотрудничество
    Səfir: İndoneziya Azərbaycanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığa hazırdır
