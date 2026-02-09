Посол: Индонезия готова сотрудничать с Азербайджаном в сфере обороны
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 17:09
Индонезия готова предложить сотрудничество в передаче технологий в области обороны с Азербайджаном.
Об этом в интервью Report заявил посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми.
"Индонезия активно развивает сферу обороны, и Азербайджан тоже. Мы готовы предложить сотрудничество в передаче технологий, совместных исследованиях, инновациях, возможно, учениях", - сказал посол.
Он отметил, что планирует обсудить это на встречах в министерстве обороны Азербайджана.
С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.
