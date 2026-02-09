В Азербайджане изменены правила хранения нотариальной тайны
- 09 февраля, 2026
- 17:06
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "О нотариате" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
Как сообщает Report, согласно изменениям, информация о сделках с долями в уставном капитале коммерческих юридических лиц будет передаваться в государственные органы в режиме реального времени через Электронную правительственную информационную систему (EHİS).
Речь идет, в частности, о договорах отчуждения долей, переходе долей по наследству, их обременении, а также о назначении управляющего имуществом в случае смерти учредителя, если он одновременно являлся законным представителем компании.
Также меняется порядок регистрации изменений в учредительных документах. Уполномоченный орган будет получать и регистрировать указанные сведения непосредственно онлайн.
Кроме того, коммерческие организации, а также представительства и филиалы иностранных компаний будут обязаны ежегодно, не позднее 31 января, представлять отчет о наличии или отсутствии изменений в учредительных документах и зарегистрированных данных - в бумажной или электронной форме.