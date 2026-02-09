Минфины Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании
Финансы
- 09 февраля, 2026
- 17:16
Министерства финансов Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана.
Согласно информации ведомства, проект документа направлен словенской стороне по дипломатическим каналам для согласования.
