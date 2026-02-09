Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Минфины Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 17:16
    Минфины Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании

    Министерства финансов Азербайджана и Словении планируют подписать Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана.

    Согласно информации ведомства, проект документа направлен словенской стороне по дипломатическим каналам для согласования.

    Azərbaycan və Sloveniyanın maliyyə nazirlikləri Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər
    Azerbaijan and Slovenia Finance Ministries plan to sign Memorandum of Understanding
    Лента новостей